Los pagos con tarjeta de menos de 50 euros ya no necesitarán introducir el código PIN

Hoy en "Migdia Cope Catalunya i Andorra" queremos hablar con Juan José Gutiérrez, que es director corporativo de servicios tecnológicos de CECABANC. Y es que a partir de hoy la banca española ha decidio aumentar de 20 a 50 euros el importe que podremos pagar con nuestra tarjeta sin teclear nuestro número Pin: "Esta decisión se toma en esta situación extraordinaria y pensando en que la gente no tenga que tocar el terminarl, que podría ser un punto de contagio. Si estamos guardando uno o dos metros de distancia entre clientes en los supermercados, no tiene sentido que cuando tengamos que pagar todos tengamos que pulsar los mismos botones en todos los comercios. Siempre y cuando la tarjeta no se deba introducir en el datáfono. Pero hoy en día ya hay muchas targetas con chip que no requieren introducirlas y con las que hasta ahora se podía pagar un importe de 20 euros sin tener que teclear nuestro pin. Ahora ese importe se ha incrementado y será de 50 euros"

"En todo este período hemos vivido un aumento de operaciones con tarjeta, de hecho algunos de estos días hemos tenido más operaciones con tarjeta que en días de Navidad, que son cuando más operaciones de este tipo se registran. Estamos viendo claramente como la tarjeta está sustituyendo el pago en efectivo. La gente de esta manera no ha de dar billetes, ni recibir cambio"

"Tiene sentido que poco a poco vayamos usando cada día más las tarjetas. No sé si el dinero en efectivo llegará a desaparecer totalmente, pero está claro que los pagos electrónicos en general, el pago con móvil que también se está incrementando... todo ese tipo de pagos sin usar dinero en efectivo van aumentando y creo que ese crecimiento será imparable"