"Les xarxes d'internet que tenim a Catalunya són molt bones"

Els supermercats estan tenint problemes amb els seus serveis de venda online. En part degut al col.lapse que està suposant la gran quantitat d'aliments que està comprant molta gent. Alguns supermercats han hagut d'ajustar el seu servei de venda online o fins i tot en alguns casos tallar-lo totalment. GRans compayies com Amazon estan sent víctimes d'aquest col.lapse, i estan trigant molt en entregar les comandes que tenen. També ens volem preguntar si les xarxes en general, que estan suportant un volum de tràfic molt per damunt del que és habitual, estan preparades. José Antonio Morán és professor d'estudis d'informàtica, multimedia i telecomunicacions de la Universitat Oberta de Catalunya.

"La veritat és que després d'uns dies de confinament, crec que podem estar satisfets del funcionament d'internet. Crec que tenim una molt bona estructura, sobretot si la comparem amb els païssos veïns. La fibra óptica que tenim és una de les de millor qualitat d'Europa i la veritat és que hi han hagut poques incidències pel que respecta a la estructura de Xarxes, que estan funcionant bastant bé"

Per sort no hi ha hagut caigudes importants d'internet, ni d'aplicacions com el WhatsApp, les plataformes televisives continuen funcionant molt bé, tenint en compte els milions de persones que, a les mateixes hores estem utilitzant la xarxa: "Si, així és, i aquest és un indicador que tenim una molt bona infraestructura i també ens diu que normalment la tenim infrautilitzada. Quan ens arriba una potència de 100 MB de fibra a casa, això és una quantitat molt gran de capacitat, i fins i tot tenim ofertes de 600MB. Això és el que ens està permetent que la infraestructura suporti aquest gran augment de tràfic a la xarxa. La resposta que estem tenint és molt bona"