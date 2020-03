Las ventas de tabaco se reducen considerablemente durante el confinamiento

Hoy queremos hablar con los responsables de un sector cuyos establecimientos continúan abiertos, pese al estado de alarma en el que nos encontramos: Los estancos. Hoy ha pasado por "Migdia a Cope Catalunya i Andorra" Juan Lorenzo Martín, que es miembro de la Junta Directiva del Gremio de Estanqueros de Catalunya.

Lo primero que le queremos preguntar es si han notado un aumento en las ventas de tabaco durante estos días, alguna noticia decía que podían haberse llegado a quintuplicar las ventas debido al confinamiento: "Fue cierto sólo durante un día. El día en que el presidente Sánchez decretó el estado de alarma se cuadruplicaron e incluso se llegaron a multiplicar por cinco las ventas, pero de un sólo día normal. Pero ahora llevamos dos semanas en que las ventas han bajado a niveles catastróficos. Un sólo día de ventas grandes no compensa para nada que que hayamos bajado un 70 y hasta un 80% las ventas de lo que suele ser normal"

Preguntado sobre porqué cree que se ha producido este descenso en las ventas, Juan nos dice que "ese pico tan elevado de ventas fue por el momento de caos, de compra compulsiva, mucha gente intentó almacenar tabaco. Pero luego, al tener mucho tabaco en casa, la gente ha dejado de comprar durante muchos días. Tendremos que valorar cuando todo este ciclo haya terminado. Había gente que compraba cada día, y ahora no lo hace, gente que al estar todo el día en casa fumará más, otra gente que al estar con los niños fumará menos... realmente no sabemos aún que va a pasar, no tenemos ningún precedente de esta situación. Lo que estamos viendo es que ahora mismo las ventas han bajado mucho".

"Lo que más se está vendiendo es tabaco industrial, tabaco de vapeo. Muchos clientes compran también tabaco de liar. Y, como te digo, el volumen de clientes ha bajado a menos de la mitad. Si se ve alguna cola es porque por precaución sólo dejamos entrar a dos clientes a la vez en el estanco, con lo cual es posible que se vea alguna cola en la calle, pero de hecho hay muchos menos clientes de lo que suele ser habitual"