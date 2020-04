El 91% de las parejas que iban a casarse posponen la boda unos meses. El 9% la anula

No son pocas las personas que tenían previsto casarse durante estas fechas. Parejas que tenían ya su fecha elegida y ven que ha llegado la pandemia y el confinamiento. Surgen muchas preguntas al respecto. El portal de bodas más importante de Europa es bodas.net. Ha realizado una encuesta que se ha contestado en Francia, Italia y España, en ella han participado más de 2600 personas, y de esa encuesta se extrae que más del 91% de las parejas que tenían pensado casarse estos días han optado por postponer la boda. Un 9% ha decidido no casarse. Nina Pérez es la CEO de Bodas.net y con ella hemos querido hablar hoy. "Dentro del mal trago que estamos pasando todos, solo un 9% de las parejas han decidido cancelar la boda. El 91% la han postpuesto solo unos meses, son parejas que se casarán en su gran mayoría dentro de este 2020, la cual cosa son buenas cifras y hemos de ser optimistas. El parón de unas semanas no tiene porqué echar al traste una boda, que es un evento que se prepara durante más de un año en general". Otro tema es el de las reservas en restaurantes, hoteles, viajes... ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo se está portando el sector?: "LA verdad es que nos estamos encontrando una gran solidaridad por parte de todos los profesionales que empatizan con el momento. Las parejas lo están pasando mal, pero en momentos de emergencia como estos la solidaridad de las personas nos llega a sorprender. Los profesionales son muy importantes en estos casos, y están intentando cuadrar fecha para que todas las parejas que se casaban en primavera encuentren fecha en otoño".