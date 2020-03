Las "Kelys" sufren durament la crisis económica del coronavirus

Les treballadores de la llar és un col.lectiu que normalment pateix la invisibilitat i la precarietat. Amb la crisi del Coronavirus la seva tasca ha rebut un cop molt dur. Continuen denunciant que estan en un estat crític. Us volem parlar de les famoses "kellys", les cambreres de pis. La majoria són dones que treballen als hotels, molts dels quals estan tancats. QUè està passant amb les Kelys? Avui volem saludar a Juana Mújica, una d'aquestes Kelys que ha volgut parlar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya i Andorra: "En estos momentos estamos pasándolo muy mal. Esto ha sido un golpe muy duro para muchas Kelys. Actualmente las que tienen su contrato indefinido en hoteles están en un ERTE, las eventuales se han ido a la calle". En Catalunya, el colectivo de camareras de hoteles es importante en cuanto a su número, y muchas de ellas se han quedado sin trabajo. Además fue una pérdida de actividad casi de un día para otro, sin tiempo para prepararse. "EN un principio nos dieron vacaciones, para ver cómo evolucionaba la situación. Pero viendo cómo ha evolucionado todo, la mayoría de empresas han ido a un ERTE, y se nos ha comunidado a las trabajadoras que nos íbamos a la calle. A muchas se nos ha pedido que nos acojamos a una baja voluntaria, y eso hace que no puedas beneficiarte de las ventajas de estar dentro de un ERTE. Hay casos de compañeras que estaban eventuales en un hotel, y los hoteles las han echado a la calle, y ahora se encuentran en una situación realmente desesperada. Las Kelys somos luchadoras, el movimiento de las Kelys no va a detenerse y vamos a seguir luchando por nuestros derechos laborales.