Josep González, de PIMEC Catalunya: "Les mesures de seguretat han de ser compatibles amb l'economia"

La petita i mitjana empresa ha constatat que prop d'un 35% de les Pimes de Catalunya estan patint algun tipus d'afectació degut al Coronavirus. Ja hi ha més de 200.000 treballadors afectats a Catalunya pels ERTOS, els expedients de regulació de treballt de forma temporal, i algunes veus asseguren que aquestes xifres continuaran pujant en les properes setmanes. Des de Migdia Cope Catalunya hem volgut parlar del tema amb Josep González, que és el president de PIMEC de Catalunya.

"La situació és preocupant, no ho podem dubtar. Fins i tot he sentit que algú parla que estem en una "economia de guerra", i el símil és bastant acceptable. Tots recordem la crisi que va començar al 2008, que va ser una crisi económica. Aquesta és una crisi deguda a un virus, però que pot tenir unes conseqüències econòmiques que poden ser molt similars a les que vam tenir en aquell moment, sobretot si no prenem de forma ràpida les mesures encertades. I si ho fem bé, podem reduir els riscos, però si no ho fem bé, tindrem unes conseqüències que costarà pair"

Des del Governs de la Generalitat s'ha instat Pedro Sánchez a que tanqui totalment Catalunya, que tanqui les comunitats autònomes i que proclami un confinament total. En canvi altres veus veuen excesiu aquestes mesures. Josep González ens diu que "els empresaris creiem que ha de ser perfectament compatible el prendre les màximes mesures de seguretat i continuar amb una activitat econòmica important. Si les coses es fan bé, crec que hauria de ser compatible. A més aquest és l'únic camí que tenim ara mateix. Des del govern espanyol no s'han posat en marxa mesures de confinament total"