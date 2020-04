Jordi Cañas: "Los países del norte creen que los del sur no sabemos administrar nuestras finanzas"

Hoy queremos recordar estas palabras : "Cuando estamos contando muertes por centenares y miles, los ministros de finanzas estamos jugando con las palabras y los adjetivos. Es una vergüenza para los ministros de finanzas, una vergüenza para el Eurogrupo y una vergüenza para Europa". Estas palabras son del ministro francés de finanzas tras 16 horas de fracasada negociación.

La Unión Europea volverá hoy a tener una nueva oportunidad para aprobar el fondo de Cooperación Económica contra el Coronavirus. Jordi Cañas, eurodiputado, ha querido atender nuestros micrófonos, confinado en Bruselas. Le hemos preguntado qué tal van las cosas en el Parlamento Europeo: "El Brexit fue un error político fruto de un populismo, que va a tener muy malas consecuencias para la Unión Europea y sobretodo para el REino Unido. Y lo que más daño le hace a Europa creo que es que en los momentos de dificultad no se está transmitiendo un mensaje a los ciudadanos que les diga que todos formamos parte de una gran comunidad".

Parece que el gran escollo en esta negociación es Holanda: "Bueno, maticemos que es el gobierno holandés, no Holanda en su conjunto. El gobiertno de Holanda ha decidido utilizar los mismos argumentos que se usaron durante la crisis del 2008 contra los estados del Sur, que básicamente son unos criterios morales. Ellos creen que no sabemos administrar nuestros recursos, y muchos países sobretodo del norte creen que los países del Sur no saben gestionar sus cuentas y merecen pagar por ello"