Avui a Herrera a COPE Catalunya i Andorra hem parlat d'aquests temes:

-L'ICO posa en marxa tres assajos clínics sobre el coronavirus en pacients oncològics.

L'Institut Català d'Oncologia (ICO) ha impulsat tres assajos clínics sobre el coronavirus en pacients oncològics i professionals de la salut. Aquests estudis s'han posat en marxa després de detectar que els pacients amb immunosupressió de malalties hemato-oncològiques presenten major risc de contraure la infecció, desenvolupar complicacions i triguen més temps en reduir la càrrega viral. Un dels assajos explorarà l'eficàcia del baricitinib en pacients amb càncer que contreguin el coronavirus i desenvolupin pneumònia. El segon analitzarà l'ús de la hidroxicloroquina, en malalts oncològics i personal assistencial amb símptomes lleus. Per últim, s'estudiarà l'eficàcia de la hidroxicloroquina per prevenir el coronavirus en treballadors.

Hem parlat amb el doctor Ramón Salazar, cap d'oncologia mèdica i director de recerca de l'ICO. Té por la gent a anar a l'hospital? "és cert que tal vegada hi ha un factor por al coronavirus en les primeres visites de malalts de càncer que ja s'està superant" explica. " les operacions vitals de càncer s'han realitzat, el coronavirus no para els tractaments".

-La nova eina dels autònoms, la web somautonoms.cat.

El 80,3% dels autònoms suspenen les mesures econòmiques del govern espanyol per a aquest col·lectiu amb l'objectiu de fer front a la crisi del coronavirus, amb una nota global d'un 2,67 sobre 10, segons una enquesta que ha presentat la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA). De fet, només un 9,74% les aprova just i un 5% les puntua amb un notable. De l'estudi, també es desprèn que la mesura més important que hauria de prendre l'executiu és suspensió de les quotes d'abril i maig, i no només la moratòria; que quatre de cada deu autònoms ha vist com la seva activitat s'ha reduït un 100% i un 32,5% es planteja tancar. D'altra banda, un 30,7% ha sol·licitat un préstec a l'ICO o té intenció de fer-ho.