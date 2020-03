Grupo Memora: "Los tanatorios en Barcelona siguen funcionando con normalidad"

Desgraciadamente nos estamos acostumbrando a leer y a escuchar en los medios de comunicación noticias relacionadas con los tanatorios y los cementerios. Esta mañana nos ha llegado un comunicado del grupo Memora, uno de los grupos funerarios más importantes de nuestro país. En este comunicado se dice que los tanatorios del grupo Memora restringen el acceso al público para garantizar la salud de las familias y de sus propios profesionales. Al igual que muchas empresas están adoptanco importantes medidas de seguridad frente al Covid-19. Fernando Sánchez es director de comunicación de Memora, y ha querido pasar por los micrófonos de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" para explicarnos qué tal está la situación en el sector: "Estamos adoptando medidas importantes para luchar contra el Coronavirus. Hemos reducido drásticamente el acceso a velatorios y a ceremonias, con lo cual no estamos realizando ni velatorios ni ceremonias de ningún difunto. Lo que sí permitimos es, para los difuntos que no fallecieron de Coronavirus, que un grupo reducido de familiares, de 3 o 4 personas, puedan estar media hora con el difunto, para poder despedirse. Para los difuntos que sí han fallecido a causa del Coronavirus no está permitido que nadie esté con ellos, y lo que hacemos es ir directamente a cementerio o crematorio". Le hemos querido preguntar a Fernando cuál es la situación real ahora mismo en los tanatorios: "La situación es que hemos reforzado todos los equipos, de momento estamos pudiendo ofrecer servicio sin ningún problema, más allás de pequeños retrasos, pero estamos funcionando bien. Hemos redirigido a personas que antes estaban de cara al público a otras labores. Hemos reforzado call-center y servicio telefónico al cliente"