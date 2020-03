La Generalitat demana a metges jubilats que es tornin a incorporar al servei

El Departament de Salut de la Generalitat ha fet una crida als professionals sanitaris jubilats. Sanitat també s'ha posat en contacte amb els metges ja llicenciats en espera de plaça. De fet el Sindicat de Metges de Catalunya ja havia demanat fa dues setmanes que es fes aquesta crida als metges jubilats. En concret la Generalitat està demanant a metges que fa dos anys o menys que hagin deixat l'activitat que es tornin a incorporar, momentàneament, per ajudar a atendre l'allau de pacients que aquests dies s'estan apropants als CAPS i a les urgènces de tot Catalunya.

El Doctor Josep Maria Puig és Secretari General del Sindicat de Metges de Catalunya, i avui ha volgut passar pels micròfons de Migdia a Cope Catalunya. "Si nosaltres vam fer aquesta crida fa setmanes es perquè no era difícil preveure el que podia passar. Hem de tenir en compte que partim d'una situació de retallades contínues durant 10 anys, amb pèrdues de mes de 1000 metges d'atenció primària, pèrdues de més de 1000 llits hospitalaris, i per tant, sense infraestructura suficient i sense professionals suficients, aquesta era una situació cantada. De fet l'Administració ja fa anys que té greus dificultats per trobar metges, perquè aquest país, fruit del maltracte de les condicions laborals, de l'excés de feina, la precarietat, uns sous que són molt baixos i no tenen comparació amb cap altre lloc d'Europa, ha aconseguit que molts professionals marxin del país. Hem malmès el talent que havíem creat durant anys, l'hem deixat escapar, no l'hem cuidat gens. Ja estavem treballant utilitzant el 100% dels recursos en condicions normals, i si ha en condicions normals has de fer servir el 100% del que tens, quan arriba un tsunami com el del Coronavirus, s'han de fer miracles per poder atendre la població. Per tant fa molt de temps que era absolutament previsible el que ens passaria si hi havia un desastre de la magnitud del que tenim ara"