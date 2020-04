Fundació Arrels: "De moment no hem trobat cap cas de Coronavirus entre les persones que viuen al carrer"

Ferran Busquets és el director d'Arrels Fundació. Amb hem volgut parlar amb ell per preguntar com estan vivint aquesta pandèmia les persones que viuen el carrer, perquè precisament d'aquestes persones porta molts anys preocupant-se la Fundació Arrels. El Ferran ens ha dit que "ara mateix el que estem fent és intentant arribar al màxim possible de persones. Un cop va començar l'estat d'alarma el que vam fer va ser intentar mantenir en funcionament el màxim de serveis possibles: les dutxes, els serveis higiènics els hem pogut mantenir. Hem obert també uns equips de carrer, i aquests voluntaris el que fan és anar per zones concretes tenint contacte amb les persones que viuen al carrer, parlen amb elles i els demanen les seves necessitats. Hem començat a repartir àpats pel carrer. I això era una cosa que desde la Fundació teníem clar que no volíem fer, que era repartir menjar pel carrer, perquè pensem que això no és la solució, pero la situació és tan extrema que ho hem hagut de fer". Li hem preguntat al Ferran si han trobat a alguna d'aquestes persones que viuen al carrer afectada per Coronavirus: "No ens hem trobat a ningú de moment. No ens ha arribat cap cas directe de gent que visqui al carrer i sigui positiu en Covid-19, tot i que les condicions higièniques en les que viuen no són les més desitjables. Aquestes persones viuran una mitjana de 20 anys menys que la resta de la gent, son persones molt vulnerables. Els pisos que té la Fundació Arrel està totalment ple, l'allotjament que podem oferir, que són un centenar de pisos, són molt plens. La Fundació Arrel ha posat el telèfon 935514840 a disposició de qualsevol ciutadà. Molta gent està preocupada per la gent que viu al carrer, i en aquest telèfon ens poden trucar i nosaltres donem consells: No costa res parlar i ajudar a aquestes persones"