Els Pallapupes continuen oferint somriures a través de Youtube

A "Migdia Cope Catalunya i Andorra" ens hem volgut posar el nas vermell dels Pallapupes i parlar amb l'Angi Rosales, de l'ONG Pallapupes.

"Els pallassos de Pallapupes hem hagut d'aturar les nostres activitats presencials, hem deixat d'anar a hospitals a actuar davant els nens, però el que sí hem fet és a través del nostre canal d'instagram actuacions en viu per connectar amb les persones que encara estan en els hospitals. Ho fems els dimarts i els divendres a les 12 del migdia. El que fem és penjar constantment càpsules d'humor al nostre canal de youtube perque qui vulgui pugui animar-se una mica més el dia i que les hores passin més ràpid. Per sort avui dia tenim moltes eines virtuals que ens permeten travessar aquest mur que ara mateix ens imposa el sentit comú ,el confinament, i que no ens deixa apropar-nos com nosaltres voldríem a tanta gent que ho està passant malament"

La operació es diu "Contagi", i simplement posant "Pallapupes" a Youtube ens serà fàcil trobar els vídeos i alegrar-nos el dia amb ells. "No només pensem en els malats i la gent que està als hospitals, també en el personal sanitari, que són els nostres herois".

Li hem volgut demanar a la Angi que es posi el nas de pallassa i que els digui alguna cosa als nostres oïents: "Tot i la situació tan difícil que estem vivint, tot i el confinament i l'avorriment que molts esteu patint, sempre hi ha d'haver un forat pel riure, per posar-nos un nas vermell, perquè quan la cosa es posi difícil no dubtem en fer ús de l'humor perquè ens ajudi a continuar amb la nostra vida".