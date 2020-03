Els llibreters volen celebrar Sant Jordi abans de l'estiu

La Cambra del Llibre de Catalunya ha acordat aquest passat dimarts celebrar el Dia del Llibre, al marge del 23 d'abril. En un comunicat, han explicat que ajornen les tradicionals parades al carrer i la signatura d'exemplars per part d'autors en una data encara per concretar abans de les vacances d'estiu. El sector ha lamentat patir una de les crisis "més greus" dels darrers anys i ha estimat que en cas que l'estat d'alerta no s'allargui més enllà de Setmana Santa la pandèmia del coronavirus els podria afectar perdent un terç de la facturació de l'any. En total i comptant l'efecte de la crisi de l'Amèrica Llatina que repercuteix en les exportacions dels editors, estimen pèrdues de 200 MEUR.

Per això, La Cambra del Llibre de Catalunya ha fet arribar a les diferents administracions un paquet de mesures "puntuals i estructurals" per afrontar una situació que posa "en perill la continuïtat de l'ecosistema editorial a Catalunya".

Les principals mesures que es proposen de manera urgent són abordar la crisi de liquiditat de moltes de les empreses que formen part del teixit industrial del món del llibre, que els 13 MEUR addicionals dels pressupostos de 2020 es destinin a pal·liar el coronavirus i que acabada la crisi les administracions incentivin la lectura.

No renuncien a celebrar un Sant Jordi "redimensionat"

En cas que el dia de Sant Jordi les autoritats sanitàries ja haguessin aixecat la prohibició de tancament de les llibreries, el sector del llibre no renuncia a poder celebrar un 23 d’abril "redimensionat" i "adaptat" a les circumstàncies.

A Herrera en COPE Catalunya hem parlat amb MªCarme Ferrer, presidenta del gremi de llibreters de Catalunya. “celebrarem el sant Jordi en les llibreries, si podem, la qual cosa no hauran seran parades als carrers ni signatures dels autors” diu Ferrer “farem una festa del llibre a part, si pot ser, abans de l'estiu.” Conforme a una festa del llibre virtual MªCarme diu “la realitat és que les persones gaudeixen d'aquesta festa al carrer, en les parades, amb els diferents autors que estan signant. Això ens encanta a tots. La festa que es viu al carrer en insubstituïble”.