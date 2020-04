La Diputació de Barcelona ha posat en marxa més de 26 plans contra el coronavirus

Suport a les ampliacions dels hospitals

La Diputació de Barcelona continua així la seva política de suport als municipis en l’habilitació de les extensions dels principals hospitals del territori per a fer front a la crisi sanitària i assistencial provocada per la COVID-19.

L’actuació a Sabadell arriba després dels treballs d’adequació de l’ampliació de l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona a l’Institut Guttmann. En aquest sentit, la institució provincial ha reiterat al departament de Salut la seva disposició per habilitar altres extensions hospitalàries, segons les necessitats, arreu del territori.

A més de les actuacions a Sabadell i a Badalona, la Diputació de Barcelona està integrada en la coordinació de l’hospital temporal Fira Salut a les instal·lacions de Fira de Barcelona i ha cedit 70 llits a l’Hospital de la Vall d’Hebron. Paral·lelament, continua treballant en coordinació amb el CatSalut i amb la col·laboració dels ajuntaments de la província per a habilitar hotels arreu del territori, ja sigui per a acollir malalts o com a espais de descans per al personal sanitari.

Repartiment de tests als ajuntaments.

Els tests s’han començat a distribuir als ajuntaments de la demarcació per a la gestió i prevenció de riscos en els col·lectius de treballadors municipals dels serveis essencials com són: policia local, serveis d’atenció domiciliària, brigades de neteja, personal funerari i protecció civil, entre d’altres, per tal d’assegurar que aquests professionals treballen amb garanties i poden continuar prestant els seus serveis. També se n’han fet arribar al personal dels serveis bàsics que presta la Diputació, sobretot al Centre Residencial RESPIR per a estades temporals de gent gran, al recinte Mundet de Barcelona, i a les unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència.

Hem parlat amb Núria Marín, presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat “pretenem sempre ajudar als municipis, hem pres la iniciativa en la protecció de ciutadans, però es tracta de sumar, després si hi ha alguna administració que no ha fet bé el seu treball ja s'analitzarà” explica “la teleassistència a augmentat, les persones més vulnerables necessiten una especial atenció i hem reforçat el servei per a atendre a tots els municipis de Barcelona”. conclou Marín.