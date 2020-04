Es debat si s'hauria de donar un aprovat general a tots els alumnes aquest curs

Avui volem saludar al Jordi Cabanes, que és el director de l'Escola Abad Oliba Spínola. També amb el Raúl, director de l'Abad Oliba Loreto. Amb ells hem volgut fer la nostra habitual tertúlia amb "profes". Els hem volgut preguntar com veuen ells les darrers notícies que ens arriben des de l'àmbit polític sobre la possibilitat de donar a tots els alumnes un aprovat per aquest curs. El Jordi ens diu que "l'aprovat general és un flac favor al bé dels nostres alumnes. Nosaltres no eduquem als nostres alumnes per aprovar-los. Els eduquem perquè aprenguin i es facin responsables dels seus actes. És cert que vivim una situació complicada, però s'ha de buscar una manera millor de solucionar-ho". El Raúl ens diu que "hem de donar resposta a la situació que tenim. No hauríem d'estar debatint si donar un aprovat general o no, sinó veure les necessitats de les famílies i veure com les ajudem".

"A més tenim dos trimetres reals avaluats. Hi ha una feina feta. Fins al 12 de març tothom va anar a l'escola amb normalitat. També és veritat que no es pot avaluar a tothom de la mateixa manera, però aquesta etapa que estem vivint ara amb els nois a casa, no podem dir que sigui una etapa que no es pugui avaluar".

"La matèria impartida abans del confinament ha de tenir un pes important a l'avaluació, però també es poden introduir elements d'avaluació nous. No podem fer servir aquesta circunstància per aprovar de més, igual que no es pot utilitzar per suspendre de més. També hem de veure que, per determinats alumnes, repetir curs no és un càstig, sinó una mesura que pot beneficiar als alumnes".