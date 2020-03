David Sánchez, de COMERTIA: "S'ha d'ajornar el pagament d'impostos a les empreses"

Un dels sectors que aquests dies està patint amb més força la pandèmia del Coronavirus i que ben segur ho tindrà pitjor quan tot això acabi, és el sector comercial. "Migidia a Cope Catalunya i Andorra" ha rebut un comunicat de COMERTIA, que és l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar de Retail, una entitat que agrupa 166 empreses que sumen més de 4000 punts de venda, factura uns 4.000 milions d'euros anuals i dona feina de forma directa o indirecta a 35.000 persones. I aquest sector comercial pensa que es poden arribar a tancar el 70% de les empreses si no s'aproven mesures d'urgència econòmica d'una forma ràpida i concreta. David Sánchez és president de COMERTIA, i ens ha volgut parlar de com estan vivint aquesta situació: "Hem de posar la situació en context. Estem en una situació que és una crisi d'oferta i demanda que ningú fa dos mesos podia imaginar. Una empresa és un fluxe d'entrada i un de sortida. Entren uns diners, i amb aquests diners has d'afrontar una sèrie de pagaments. Ara mateix estem en una situación en que l'entrada de diners és zero. Voldria que tothom pensi què passaria si a la seva economia de casa entrés zero. Volem donar un missatge de tranquilitat. El que hem de fer és adaptar-nos a aquesta situació provisional, i després fer un pla de reentrada gradual. Hem d'aconseguir adaptar les nostres estructures per poder sobreviure: Negociar amb proveïdors els pagaments. Però hi ha alguns pagaments que s'han de fer sí o sí, i això vol dir que necessitem liquiditat. I això ho podem aconseguir amb les ajudes de l'ICO, que necessitem que siguin molt dinàmiques i molt ràpides, però hi ha una línia més ràpida: Els compromissos de pagaments d'impostos. Hi ha impostos que s'han d'ajornar sí o sí, perquè no hi ha liquiditat. No parlem de no pagar-los, estem parlant de que mentre no entrin diners hem d'aturar aquests pagaments i després ens plantejarem en quin període els pagarem. I aquestes mesures s'han pres a molts païssos d'Europa, i el que demanem és que aquí també es prenguin"