Crida a les persones no celíaques a que no comprin aliments sense glúten

Les persones celíaques estan demanant a la resta de la població que, en aquests dies de confinament, no facin servir aliment per a celíacs, ja que ells no els necessiten i molts celíacs s'estan trobant que cada cop els és més difícil trobar productes aptes per a celíacs als prestatges dels supermercats. La Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia Cope Catalunya i Andorra" per a parlar d'aquesta problemàtica.

"Hem rebut algunes queixes dels nostres socis explicant-nos aquesta situació: Que els està costant molt més de l'habitual trobar productes sense glúten. M'agradaria dir que hi ha gent que pensa que menjar sense glúten és més sa, i això és una creença totalment falsa. Potser hi ha persones que hagin optat per comprar aliments sense glúten pensant que aquests dies, on tothom fa menys exercici, els pot beneficiar, i no és així. O potser gent que va al supermercat i veu que queden pocs productes sense glúten i els agafa, i no tenen present que llavors les persones celíaques no tindran"

"Es calcula que hi ha unes 75.000 persones celíaques a Catalunya, és a dir, aquest és un problema que està afectant a molta gent. Des de l'Associació estem fent una crida a que la gent no celíaca no compri productes sense glúten. A part de demanar això, també demanem a les persones celíaques que intentin no desplaçar-se més de l'habitual per trobar aquests productes, i que en cas de no trobar-los, optin per altres coses com carn, verdures, arròs o coses que si poden menjar"