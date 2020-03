Es crea "apirespon.cat" per resoldre dubtes immobiliaris als ciutadans

Puc posar el meu pis a la venda en aquests moments? Té l'obligació l'arrendador de rebaixar el lloguer, degut a la situació que estem vivint ? He de deixar el pis de lloguer aquesta setmana... com ho puc fer ? Per contestar aquestes i altres preguntes ha vingut a Migdia Cope Catalunya i Andorra l'Anna Puigdevall, que és gerent de l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya i ha encetat un projecte que es diu "API Solidari"

"Nosaltres som un col.legi que té un grup d'APIS professionals que realment estem amb la societat, i en moments difícils com ara podem resoldre dubtes i ajudar a la gent. Per això hem creat un web que es diu www.apirespon.cat i a través d'aquí es poden fer consultes. Darrera hi ha un grup de professionals que atenen aquestes consultes i donen resposta al ciutadà"

"La pregunta que més persones fan en aquest moment és la de si es pot deixar de pagar el lloguer mentre duri la crisi del Coronavirus. I la resposta a aquesta pregunta es que no, que ara mateix no es pot deixar de pagar el lloguer, ja que la llei no ho preveu. El que sí recomanem és que totes aquelles persones que estiguin passant per una situació delicada, que hagin estat sotmesos a un ERTO o que tinguin locals llogats on no es pot fer l'activitat habitual, que parlin amb els propietaris. Si que estem fent moltes gestions, cas a casa, entre llogueters i propietaris per aconseguir rebaixes del lloguer o aconseguir aplaçaments del lloguer. I la majoria de vegades que es pacta s'arriben a acords".

"El tema de la hipoteca és diferent, perquè el govern ha fet una menció al decret i es parla de la moratòria al pagament de les hipoteques sota determinats supòsits".