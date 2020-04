El confinamiento reduce a la mitad las compras de los españoles

La mitad de los ciudadanos de España han reducido sus compras en tiendas físicas: en el supermercado, en los comercios, en las tiendas de barrio... Son datos que se desprenden de un estudio que ha hecho la consultora Kantar. Hoy tenemos con nosotros en Migdia a Cope Catalunya i Andorra a Borja Marcos, que es director asociado de Kantar.

El estudio se ha hecho entre 30000 personas de 50 países. "Sí, ha sido un estudio muy exhaustivo. Uno de los principales datos que surgen de este estudio es la reducción en hábitos de compra. La tendencia en España es aún más acusada que en el resto del mundo. Hemos visto que en nuestro país la reducción en compras en tiendas tradicionales ha disminuido, pero también lo ha hecho el comercio on-line. Nuestros hábitos se han visto afectados por el confinamiento, eso está claro. Un 10% de los encuestados, por ejemplo, nos ha dicho que es la primera vez que está realizando compras a través de internet. Este es un dato que, comparado con otros países, también es superior en España. También hay determinadas cosas que la gente ha empezado a comprar y que antes no compraba. Sin duda este confinamiento, esta epidemia, está cambiando los hábitos de compra de los españoles. SI esto se va a mantener o no en el tiempo haría falta esperar un poco, llevamos solo un par de semanas confinados, así que de momento no podemos sacar conclusiones, pero los datos del estudio están ahí y está claro que el consumo está cayendo. Incluso hay tiendas que están transformando algunas de sus tiendas físicas en nuevos centros de logística.