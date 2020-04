Com estalviar gas durant el confinament per coronavirus?

Amb petits gestos quotidians, els consumidors podem augmentar considerablement l'eficiència en el nostre consum de gas i estalviar en energia, la qual cosa acabarà per repercutir en un major estalvi en la nostra factura del gas. Un correcte manteniment d'aparells i instal·lacions permet estalviar fins al 22% del consum. El que no escalfa, s'estalvia.

A Migdia COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb Lluís Moré Cap de l 'àrea de eficacia energética del Institut Català de Energía. "la gran majoria d'electrodomèstics avui en dia tenen programes eco, la clau està en un bon manteniment i omplir, per exemple, la rentadora" quant a la llum "tenir il·luminació LED, i si no és necessari no usar la llum elèctrica. La millor energia és la que no es consumeix" ens explica “els aparells de gas han d'usar-se per al que serveixen, res d'usar canonades o altres per a penjar, per exemple, la roba” i quant a l'estalvi ens ha donat aquests senzills consells.

-Comprovar que els radiadors no tenen aire en el seu interior i purgar-los en cas necessari.

-Disposar de doble vidre en les finestres i el tancament hermètic de les mateixes per a evitar la pèrdua de calor.

-Tancar les claus d'aquells radiadors que estiguin en habitacions buides, no bloquejar els mateixos amb mobles ni cortines, ni utilitzar-los per a assecar roba.

-Utilitzar un sistema de regulació per temperatura amb termòstat si la seva calefacció és individual. Recordi a més que per cada grau que deixi de pujar en el termòstat s'estalviarà entre un 5% i un 8% d'energia.

-Tancament les claus dels radiadors en lloc d'obrir finestres si la seva calefacció és col·lectiva i nota la temperatura massa alta.

-És recomanable tenir el termòstat de la calefacció a 20° durant el dia i baixar-lo a 16-18° a la nit.

-Aprofiti al màxim les entrades de llum solar, aixecant persianes.

-Per a la ventilació són suficients deu minuts. Major temps suposa perduda de calor innecessària.

-I en la cuina, en cuinar, ajusti la flama dels cremadors al fons dels recipients. És recomanable també habituar-se a cuinar usant una tapa perquè accelerarà la consecució de la temperatura necessària de cocció.

"Aprofitem aquests dies per revisar les tarifes que tenim contractades, es clau per estalviar" ens acaba explicant.