Associació d'Agències de Viatges de Catalunya: "La situació al sector del turisme és gravíssima"

Avui volem parlar d'aeroports, perquè molta gent s'està fent aquesta pregunta: Han de retornar les companyies aèries els diners dels bitllets d'avió que els usuaris no podran fer servir degut a la pandèmia del Covid-19 ?

Martí Sarat és el president de l'Associació d'Agències de Viatges de Catalunya i ha volgut passar pels micròfons de "Migdia a Cope Catalunya i Andorra":

"Sí, les compayies aèries estan obligades a tornar els bitllets, perquè és una causa de força major, el viatge no s'anul.la pel capritx del consumidor sinó per una circunstància externa de força major i aliena a ell, i per tant el reglament de la Comunitat Europea diu que els diners s'han de retornar automàticament, ja sigui en metàlic, un xec o transferència bancària. El que no es pot fer és entregar uns bonus, per això estem pressionant a que el govern obligui a les companyies aèries a tornar els diners de forma inmediata".

Preguntat sobre què hem de fer per recuperar els nostres bitllets, el Martí ens explica que hi ha dos casos ben diferents: "Per una banda la gent que ho ha comprat directamente, i aquí sí que he de dir que quan encarreguem a una agència de viatges aquestes qüestions, després és més fàcil reclamar i es té més força, ja que a nosaltres la llei també ens obliga a tornar els diners al consumidor"

"La situació al sector del turisme és molt greu. No es fa caixa, les reserves que havien s'han cancel.lat totes, i tampoc hi ha molta esperança que a curt termini aconseguim remuntar. La Setmana Santa s'ha cancel.lat totalment, i el dia després no sabem què passarà, és un problema mundial, però ara mateix el espanyols no poden anar a 80 païssos, i això trigarà en recuperar-se, i el 2020 serà molt dur pel sector turisme"