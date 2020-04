Aquests dies de confinament canviaran la nostra manera de comunicar-nos

Comunicar-se. Aquesta és una de les paraules més importants aquests dies. Una manera de lluitar contra el confinament és posar-se davant el mòbil, la tele, l'ordinador... Aquests dies estem fent moltes més video trucades que abans. I potser s'acaba canviant la manera de comunicar-nos. La Sílvia Martínez és directora del màster universitario Social Media Gestió i Estratègia de la UOC "Els éssers humans som éssers sociables. Necessitem comunicar-nos. I en aquesta situació necessitem trobar sortides per comunicar-nos. Obviament la tecnologia ens està ajudant molt, paliant aquest aïllament. Hem convertit als ordinadors, els telèfons mòbils en una extensió de nosaltres mateixos. Per això les video trucades faciliten molt la feina d'informar-nos, o de poder veure'ns amb la família o els amics. A les trucades convencionales tenim àudio, però ara podem veure si algú está rient, quina cara té, la informació que ens dona la comunicació no verbal és molt important. Hi ha senyals que tothom sap interpretar i que ens completa el contacte".

Li hem volgut preguntar també sobre la importància de les plataformes per fer video trucades: "Tenim molta sort pel fet de tenir molts opcions diferents. Als mateixos smartphones venen ja per defecte maneres de fer video trucades, després també aplicacions com Facebook o altres de les més popular també et permeten fer video trucades. Per temes de docència també s'estan utilitzant molt aquestes plataformes i aquestes aplicacions, i crec que això és molt bo per tothom. No només pots conversar amb una persona sinó fins i tot podem fer trucades en grup, veient-nos la cara, i això és un gran avanç i sense dubte canviarà la nostra manera de comunicar-nos"