Aquest any celebrarem Sant Jordi el 23 de juliol

S'apropa el 23 d'abril, un dels dies més senyaltas i més macos del calendari. El dia de Sant Jordi, el dia del patró de Catalunya, el dia del llibre i de la rosa. Però aquest any, degut a la crisi provocada per la pandèmia del Coronavirus, tot sembla indicar que no podrem gaudir dels carrers plens de parades de llibres i de roses per tot arreu. Tot i això sembla que la festa es celebrarà, això si, amb un parell de mesos de retard. Per parlar del tema hem volgut conversar amb el Joan Guillem, que és president del Gremi de Floristes de Catalunya. Ell ens diu que "el dia del llibre i la rosa al carrer el celebrarem el 23 de juliol. Espero que poguem passejar pels carrers, sempre atenent a les recomanacions sanitàries que hi hagi vigents aquell dia, però estic segur que tindrem una bona diada. De fet m'agradaria que fos una de les diades més importants que mai, això significaria que hem superat aquesta situació de pandèmia. Farem el màxim possible i espero que tots ho celebrem molt el 23 de juliol, tot i la decepció que suposa no poder celebrar-ho ara, el 23 d'abril". El Gremi de Floristes de Catalunya ha impulsat la campanya "Rosa de Sant Jordi a casa". El Joan ens explica que "aquesta campanya pretèn ajudar a moltes persones que ens han trucat preguntant si podrien tenir una rosa el dia de Sant Jordi. És una tradició, un sentiment. Vam parlar sobre el tema i al final molts floristes si que vendran roses. Tenim una pàgina web on tothom qui vulgui podrà consultar en un mapa quina és la floristeria oberta més propera a casa seva, contactar amb la botiga i ells els hi diran com fer arribar al rosa a casa seva. Sobretot que ningú surti de casa per anar a buscar la rosa. Aquet any seran les roses les que pujaran fins a casa"