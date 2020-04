Antoni Poveda, president de l'AMB: "No s'ha fet una bona distribució de les mascaretes"

L'Àrea Metropolina de Barcelona ha reclamat a la Generalitat de Catalunya millorar els criteris de repartiment de mascaretes pels usuaris del transport públic, a la vegada que l'Àrea Metropolitana ha activat ja la campanya "Mou-te de manera segura". Avui hem volgut parlar amb l'Antoni Poveda, que és el vice president de mobilitat, transport i sostenibilitat de l'AMB: "Aquí a Catalunya el que passa és que de res fem polèmica. Ahir vam veure com es repartien mascaretes a Madrid sense cap problema. Ahir vam veure al conseller Buch que va donar una roda de premsa i es va passar tota l'estona criticant que el número de mascaretes era 1.714.000. Més enllà de que cadascú pensi sobre aquest número el que vulgui, el que és cert és que hi ha mascaretes per totes les persones que avui es mourien en transport públic. I en comptes d'estar preocupat per veure com fer un bon repartiment d'aquestes mascaretes, se centren en polèmiques absurdes. Es va decidir que les mascaretes es repartirien en algunes estacions de metro, de ferrocarrils o de Renfe, i tota la resta de la xarxa, doncs no quedava coberta. És a dir, només hem cobert una part, escassament el 50%, i la resta de persones que han agafat transports públics, doncs no han rebut una mascareta. Si en comptes d'estar tot el dia preocupats pel número de mascaretes haguèssin parlat de com fer una distribució correcte, avui haguèssin anat les coses millor".

"Les mascaretes són les que es fan servir a una operació quirúrgica. Normalment es canvien, però per nosaltres, que són unes mascaretes que ens les posem només l'estona que anem en transport públic, les podem fer servir més d'un dia sense cap problema"