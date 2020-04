Algunes lesions als peus poden estar relacionades amb el Coronavirus

Normalment les persones anem molt poc al podòleg. I si anem, és perquè ja ens trobem en una situació extrema. Això és un error. S'està investigant si unes lesions als peus podrien ser símptomes de Coronavirus en nens. Saludem al Manuel Pérez, que és president del col.legi de Podòlegs de Catalunya. Amb ell volem parlar de la salut dels nostres peus: "Estem aprenent moltes coses sobre el Coronavirus, una malaltia nova que no coneixíem. Una de les coses que estem veient és que ens estan apareixent unes lesions als peus, benignes, això sí, no ens hem d'alarmar, son petits hematomes, petites erupcions cutànies que poden arribar a crear ampolles... tot això s'està veient que no és la época en que acostuma a passar. Llavors hi ha diversos estudis que s'han fet i s'ha vist que aquestes lesions estan sortint en gent molt jove, d'entre 0 i 20 anys, i molts d'ells tenen en comú que han estat en contacte amb gent que ha patit la malaltia. Tot això s'está estudiant. Com dic són lesions benignes, i amb només uns dies de cures les lesions desapareixen". Si la mare o el pare li treu el calçat al nen i veu aquestes vermellors, què hauria de fer? : "Primer tenir molta tranquilitat, és un símptoma que no és per sortir corrents a cap lloc. Sí que hauríem de trucar al 061 si algú de la família manifesta els símptomes de febre, tos contínua, dificultat respiratòria... els símptomes que són propis del Covid-19, però si no és el cas, no alarmar-se. També és important aquests dies que estem a casa el fet de portar un calçat adequat. Si fem gimnàs a casa, per exemple, hem de posar-nos el calçat adequant per l'activitat que volguem fer. Anar tot el dia en mitjons no és el més recomanable.