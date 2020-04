Alf DJ: Un altre DJ que amenitza les tardes posant música des del seu balcó

Avui us volem preguntar a algú que sap molt de música. un DJ que aglutina el coneixement musical i la capacitat de barrejar tots els gèneres musicals. Parlem de Alf DJ, o el que és el mateix Alfredo de Jesús, un home del món de la música de tota la vida. La seva altra cara, la de DJ, l'està demostrant aquests dies des del balcó de casa: "He vist que la gent s'animava a posar el seu granet de sorra, i el que estic fent és que els caps de setmana, de divendres a diumenge, quan s'acaben els aplaudiments de les 8 del vespre faig una petita sessió amb cançons diferents, i al gent està encantada de la vida. Jo visc per Sant Gervasi, i a la gent crec que li agrada". Alf DJ també posa la cançó que aquests dies s'està convertint en tot un himne contra el Cornavirus, el "Resistiré": "Trobo que és una cançó perfecte, i la poso sovint, sí. El que passa és que com que ja és una cançó que posa tothom la meva intenció no era posar-la, però et puc dir que tinc uns veïns amb unes nenes petites que estan tot el dia demanant el Resistiré, així que al final sí que sona a les meves sessions". Li hem preguntat a Alf DJ sobre la reacció dels seus veïns, "La gent reacciona molt bé, hi ha dies que fins i tot m'han demant que la sessió s'allargui, em demanem més cançons, i jo encanta els hi poso tres o quatre cançons més. Poso una mica de tot, puc començar amb una peça dels anys 60 o 70, puc posar Nina Simone o Frank Sinatra, i després puc posar cançons més actuals, més ballables... sí que et puc dir és que, per exemple, el dia que va morir Luis Eduardo Aute vaig començar amb una peça seva, així que intento pensar molt bé les meves sessions. Aquesta música que estic posant des del balcó és el meu regal als meus veïns i la meva manera de lluitar contra aquest virus i contra aquest confinament que esprem que acabi el més aviat possible".