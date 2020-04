Alba Pellicer, llevadora: "Les embarassades poden estar tranquiles, tot continua funcionant amb normalitat"

Aquest confinament al que tots ens hem de sotmetre, està afectant totes les àrees i tots els moments de la nostra vida. Fins i tot el pateixen aquelles personsetes que encara no han nascut. És per això que avui volem saludar a la Alba Pellicer que és vocal de la Junta d'Associació de Llevadores, per preguntar-li com ho estan passant les dones embarassades i que han de donar a llum durant aquests dies de confinament: "Jo crec que en situacions inèdites sempre hi ha més possibilitat d'angoixa o preocupació, però en realitat crec que el missatge que hem de donar és de tranquilitat, intentar que mantinguin la forma física, els enviem classes de ioga, classes de fitness teledirigides per internet especials per a embarassades, relaxació, meditació... vaja, programar el cos de forma positiva perquè tot vagi bé en el moment del part. Evidentment s'han canviat els protocols per tal d'extremar les mesures d'higiene, una bona nutrició, però per la resta, tot igual que abans".

Obviamente que aquests dies moltes de les visites de seguiment que les dones embarassades feien al seu metge han quedat limitades "El que hem fet és augmentar les consultes de forma telemàtica i intentar limitar les presencials. Les cites que no sigui imprescindible fer-les de forma presencial, les fem de forma telemàtica. Però els controls els seguim mantenint. Fer una ecografia imprescindible es manté, clar".

Els hospitals han retallat al màxim l'estada de la mare després de donar a llum "Sí, el sistema de salut de Catalunya intenta reduir al màxim el temps d'estància hospitalària. Parlem sempre de parts normals sense complicacions, clar. El que es fa és un seguiment a domicili per part de les llevadores"