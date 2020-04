3D Activistes: Una iniciativa per imprimir materia de protecció en impressores 3D

Els moments de crisi són també aquells en els que la ciutadania dona el millor de sí mateixa. I en aquests dies estan sorgint moltes iniciatives solidàries de les que ens encanta fer-nos ressò a Migdia a Cope Catalunya i Andorra. Avui volem parlar de "3D Activistas", i per fer-ho hem convidat a la Blanca Vallés, que ens explica de què tracta aquesta iniciativa: "Tot va sorgir quan ens vam adonar que els sanitaris s'estaven quedant sense material de protecció contra el Coronavirus, i vam pensar que havíem d'ajudar. L'objectiu era posar en marxa totes les impresores 3D que trobèssim a la zona de Tarragona i començar a imprimir protectors. Ja tenim més de 300 "makers" a tota la província de Tarragona i hem aconseguit fer més de 3000 viseres. Hem entregat material a hospitals de Valls, de Tarragona, de Reus i també a policies locals, a CAPS... "

"El que volem deixar clar és que no som una empresa, no tenim ànim de lucre... si que col.laborem amb algunes empreses de la zona que ens estan regalant els plàstics necessaris per fer el material, però no tenim ànim de lucre. La gent ho fa a casa seva per ajudar a qui ho necessita. Col.laborem amb el grup "Coronavirus Makers", que són els que ens han facilitat els models per imprimir. Es una gran satisfacció veure que estas ajudant, a més des de casa, sense haver de sortir"

La web es 3DActivistes.org. Si ets una persona que té una impressora 3D a casa, a través d'aquesta web podras trobar instruccions de com ajudar. I si ets una empresa, botiga, i vols aconseguir viseres, pots escriure'ns també, tot i que prioritzem centres sanitaris.