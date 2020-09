"Las Escapadas" de COPE anticipa els trets principals de la pròxima temporada d'hivern a Andorra

La Cadena Cope ha emès en directe des de l'Hotel Màgic Andorra, el programa "Las Escapadas" que cada setmana es pot sentir a les seves emissores d'Andorra, Catalunya, País Basc i València.



El programa ha estat dedicat íntegrament a fer un balanç de la temporada d'estiu a Andorra i anticipar els trets principals de la pròxima temporada d'hivern.

Per això hi ha assistit alguns dels gestors turístics més importants del país, com Betim Budzaku (Director d'Andorra Turisme), Carlos Calvo (Director d'Hotansa), Juan Ramón Moreno (Director de Grand Valira), Josep Martisella (Director de Vallnord Pal Arinsal) i Xabier Ajona (Director de Naturlandia).



La valoració de tots ells ha estat força positiva sobre el funcionament del sector turístic a l'estiu sobretot tenint en compte que les perspectives eren força pessimistes.

De la mateixa manera, creuen que "l'efecte Andorra" al turista de proximitat, espanyol i francès, continuarà durant la temporada d'hivern però, coincideixen en el fet que perquè això passi el país ha de seguir controlant com fins ara l'evolució de la pandèmia i els grans centres d'oci (pistes d'esquí, hotels, etc..) han de saber prendre les mesures necessàries per transmetre seguretat al client tot intentant que siguin el menys molestes possibles.



A la foto, els Directors esmentats amb els responsables de Cope a Catalunya, Juanjo Ramon Prat, David Velasco i Jordi Casoliva.

La Cadena Cope seguirà emetent periòdicament programes des d'Andorra per promoure el país i els seus serveis per tota Espanya. Al Principat es poden sentir per AD Ràdio.