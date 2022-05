¿Qué respuesta puede dar Putin a la entrada de Finlandia en la OTAN?: "Hay que estar preocupados"

“Medidas de represalia”. Con estas palabras, inquietantes porque vienen de Putin, Rusia ha amenazado a Finlandia tras anunciar este pequeño país nórdico que quiere unirse a la OTAN. Un proceso que se quiere hacer por la vía rápida y que ha comenzado hoy mismo, este lunes 16 de mayo

En Finlandia, que comparte 1.300 km. de frontera con Rusia, vive Antonio : "Desde hace años la gente ha cambiado su pensamiento y tienen miedo. Hay que tenerlo"

Estamos ante una decisión histórica, la de Finlandia, hasta ahora con un estatus neutro, que llega en un momento crítico e histórico también, con una guerra en Europa, con una invasión Rusa a Ucrania que vive ya su día 82.

Suecia, país vecino de Finlandia, país neutro también hasta ahora, también comenzará el proceso para unirse a la OTAN.

¿Qué se puede esperar de Rusia ahora? ¿Qué respuesta puede dar Putin? ¿Qué pasos o amenazas puede cumplir si considera que tener a la OTAN en su frontera es una provocación? Porque la preocupación es lógica...

Contamos en La Tarde con Daniel Gascón, escritor, columnista, que siempre me acompaña a esta hora para aportar su mirada sobre estos temas que planteamos en el programa, temas que nos afectan y nos preocupan a todos. Y con el almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del estado mayor de la armada y del mando marítimo OTAN de Europa Sur: "Con Turquía van a tener que negociar porque no puede obstaculizar un proceso de emergencia como este en un momento crucial"

Rusia acusa a Finlandia de amenazar la seguridad de Europa, sobre todo, por los kilómetros de frontera que comparten (1.300km), lo último es que Putin ha dicho hoy mismo que si esta ampliación de la OTAN va a acompañada de emplazar allí “infraestructira militar”, Moscú tendrá que “reaccionar”. El ex almirante afirmaba que más que tener miedo debemos estar preocupados: "es como meterse con el matón de la clase"

