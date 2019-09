Més de 319 mil catalans reconeixen haver-se fet "selfies" conduint.

El perfil del conductor que sol utilitzar el Telèfon intel·ligent mentre es troba al volant, sol ser un jove de 18 a 24 anys que l'utilitza sobretot en semàfors, embussos i quan estima que “la via és segura”. Preguntats per la raó d'usar i mirar el mòbil mentre condueixen, els espanyols diuen que és per a veure “si tenen una cosa urgent”, seguida per “motius laborals”, per “costum” i per “avorriment”.

Els espanyols no semblen encara ser del tot conscients de la gravetat de la situació. El 38% tolera que el conductor parli pel mòbil sense mans lliures; més del 9% creu que parlar pel mòbil “no afecta a la conducció” i fins i tot gairebé el 6% creu que les xifres d'accidentalitat per usar indegudament en el mòbil són inventades.

La meitat dels conductors catalans està “enganxat” al mòbil.

Per Comunitats Autònomes, els automobilistes de Múrcia, Galícia i Madrid admeten un major ús del Telèfon intel·ligent mentre condueixen, mentre que els d'Astúries, Extremadura i La Rioja són els que menys ho fan. Catalunya, per part seva, es troba en la mitjana nacional.

L'estudi també ha detectat un alt grau de desconeixement entre els conductors espanyols. En el cas de Catalunya, el 43% ignora què està permès fer amb un Telèfon intel·ligent quan es condueix, 3 punts per sobre de la mitjana dels conductors espanyols (40%). A nivell nacional, gairebé 320.000 creuen que està permès parlar sense mans lliures quan es porta el cotxe i el 80% desconeix les quanties de les sancions.