"Zero insults a la grada!", campanya contra les actituds violentes a les grades a Catalunya

Crits i insults contra els àrbitres, entrenadors, jugadors o familiars de l’equip contrari són habituals als partits infantils que es juguen cada cap de setmana al nostre país. Fins i tot i ha pares o mares que han arribat a incitar els seus fills a lesionar el rival.50 àrbitres han deixat la professió en els últims dos anys, segons la Federació catalana de Futbol. No se sap però si el motiu bàsic és el dels insults o agressions que reben als terrenys de joc.La Federació admet que és una xacra social però que “encara hi ha esperança”,

La campanya "Zero insults a la grada!" és la nova campanya de la Federació Catalana de Futbol per acabar amb les actituds violentes a les grades que massa vegades protagonitzen els pares. A Catalunya, més de 100.000 nens juguen al futbol base. La iniciativa inclou que els àrbitres puguin aturar i suspendre els partits perquè els grans prenguin consciència que només es tracta d'un joc i que han de donar exemple als seus fills. El que es pretén a partir d'ara és que, quan un àrbitre estigui en un partit de futbol amb alevins, si a la grada hi ha insults o amenaces contra ell, els jugadors o els entrenadors, podrà parar el joc tres vegades, i fins i tot suspendre'l. Els mateixos pares consideren que molts pensen que el seu fill és un crac i que ha de guanyar, sigui com sigui. Aleshores es crea un ambient insostenible d'insults, tensió i estrès. Diuen que això ha d'acabar. Els pares, doncs, aplaudeixen la mesura, tot i que alguns temen que també es pretengui eliminar qualsevol tipus de protesta. Aquests afirmen que tampoc es poden quedar callats, quan són al camp, com si fos un enterrament. Per mirar de minimitzar enfrontaments i insults, s'han fet altres campanyes contra la violència al futbol. Els partits comencen amb pancartes i els jugadors se saluden, però amb això no n'hi ha hagut prou. La Federació Catalana de Futbol diu que quan es fa una campanya nova és perquè alguna cosa no ha funcionat en l'anterior, alguna cosa ha fracassat. Les campanyes antiviolència hi són per millorar dia a dia. Els àrbitres afirmen que és normal que s'equivoquin alguna vegada, però el que no s'ha de fer és cridar i insultar-los com a cosa habitual.Els nens estan satisfets amb la mesura. No els agraden els crits i diuen que normalment els posen nerviosos i, fins i tot, molts pares arriben a humiliar-los. Ells són els autèntics protagonistes del partit i saben com jugar i com acabar amb una encaixada de mans amb els contrincants.