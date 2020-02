La Xocolatada solidaria celebra la seva tercera edició

Coincidint amb el Dia Internacional del Càncer Infantil (15 de febrer), la "Xocolatada Solidària" per a la recerca del càncer infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu celebra la seva 3a edició. Després de l'èxit aconseguit l'any passat, les entitats impulsores de la Xocolatada Solidària fan una crida per a promoure la participació d'empreses i centres escolars de tota Espanya fins a aconseguir les 1.200 inscripcions.

La Xocolatada Solidària té com a lema "Taca't pel càncer infantil", i és una iniciativa impulsada per nou associacions, entitats i centres escolars, perquè organitzin en les seves instal·lacions una xocolatada solidària amb els seus empleats i amics per a recaptar fons per a la recerca del càncer infantil. Tots els diners recaptats es destina a la recerca del càncer a l'Hospital Sant Joan de Déu. En 2019, la Xocolatada Solidària va aconseguir recaptar 400.000 euros, gràcies a pràcticament 900 xocolatades.

Les inscripcions per a organitzar la teva xocolatada i participar en la iniciativa es realitzen a través de la pàgina web www.chocolatadasolidaria.org, que, a més d'explicar els passos a seguir per a organitzar l'esdeveniment solidari, ofereix materials gràfics i de comunicació, notícies d'edicions anteriors, experiències de participants i informació sobre el càncer infantil.

L'objectiu de la III Xocolatada Solidària és aconseguir les 1.200 inscripcions pels 1.200 nens que es diagnostiquen de càncer infantil cada any a Espanya, és a dir, una xocolatada per cada nen diagnosticat. Actualment, el 20% dels nens amb càncer no supera la malaltia, i el 80% que sí que es cura ho fan amb seqüeles importants. En data d'avui, s'han inscrit en l'edició d'enguany unes 901 entitats, principalment, col·legis.

Parlem amb Laura Abella, membre d'una de les entitats impulsores.