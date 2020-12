La Xina ha tornat a aterrar a la Lluna per recollir mostres

Hi ha dues notícies sobre l'espai i l'astronomia, primer va ser el fracàs en l'enlairament del satèl·lit espanyol que va ser per una errada humana, l'altre és que xina ha enviat una sonda per agafar mostres i tornar-les a la terra, a La Linterna Catalunya, per parlar del tema, ho fem amb Antonio Bernal astrònom de l'Observatori Fabra.

La missió Chang'e 5 està ja en òrbita, per què van a la lluna?

Antonio: Ells tenen un programa que és molt complet, que va començar amb el Chang'e 1 en 2007,ho han fet pas a pas, aprenent. No sé si recordaràs que el 2019 va ser el Chang'e 4 que va aterrar a la part oculta de la lluna i ara el Chang'e 5 té com a missió, aterrar a la lluna i agafar mostres. És una missió curiosa perquè és semblant a la de l'Apol·lo, té quasi els mateixos passos. Avui ja hauria d'haver començat la maniobra d'aterratge i d'haver agafat les mostres. De moment no han confirmat res, en aquests són una mica hermètics.

Xina seria el tercer país en anar a la lluna i agafar mostres després dels estats units i la unió soviètica, per què volen aquestes mostres?

Antonio: És per aprenentatge en maniobres i per publicitat, ara mateix són el centre d'atenció del món sencer.

En un futur podria establir-se una base fixa a la lluna?

Antonio: És l'objectiu final dels xinesos, volen fer-ho en el pol Sud de la lluna amb el Chang'e 8 o 9. En aquesta zona és on hi ha més cràters.

Quina utilitat tindria?

Antonio: Serviria com a pas previ per a viatges més llargs com és anar a Mart.