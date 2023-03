La xifra esgarrifa: un de cada tres escolars és víctima d'assetjament. Només durant el primer trimestre d'aquest curs, Educació ha atés 167 casos de possible bullying. No és, per desgràcia, un problema nou, però torna a estar al centre del debat, arran dels casos de Sallent i de Sant Carles de la Ràpita. La pregunta és què porta a un nen de 15 anys a saltar pel balcó i perquè les escoles no poden detectar a temps casos com el del Pol, Yolanda Bernal





El Pol és nen de 15 anys, de Sant Carles de la Ràpita, que la setmana passada va saltar des d'un quart pis, i que encara es recupera de les fractures que pateix. Companys d'institut li feien bullying però ningú del centre ho va detectar. El Josep Gual és el seu pare. El Pol pateix autisme, li costa relacionar-se i alguns nois es burlaven d'ell. Van demanar una visita amb la tutora, però el que li van explicar no va arribar al director. Va fallar la comunicació. El Josep té una explicació.





El Pol no va aguantar més i es va intentar suicidiar. Els seus pares no van notar res estrany. Aquell dia, el van deixar a la seva habitació fent els deures i de sobte van començar a sentir ambulàncies.

Un testimoni molt dur el del Josep, que ha hagut de viure l'intent de suicidi del seu fill, que afortunadament ha sobreviscut, i que ha demanat expressament que s'expliqui el cas perquè no torni a passar.

Sorprén que en un cas tan greu, la Generalitat no s'hagi posat en contacte amb la família del Pol. De fet, algunes associacions culpen a Educació de relativitzar aquest problema...

Es el que pensa Carmen Cabestany, que és la portaveu de l'Associació NACE, que ajuda a famílies castigades pel bullying. Creu que Educació no ha estat encertada amb els darrers casos de Sallent i de La Ràpita. Abans d'investigar, nega que sigui bullying. Una imprudència imperdonable, sobre tot perquè un nen no es llença per una finestra per caprici. Crítiques també als centres: han d'actuar amb més diligència.

















