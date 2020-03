La xifra de catalans que teletreballen creix i arriba al 9,3% d'ocupats, la tercera proporció més alta d'Espanya a Catalunya, la proporció d'ocupats que treballen, al menys ocasionalment, des de casa continua en ascens i arriba a el 9,3%, la tercera proporció més alta a nivell autonòmic. Això equival a unes 320.000 persones. En el quart trimestre del l'any passat, treballava a temps parcial el 14,6% de l'total d'ocupats a Catalunya (el mateix que la mitjana nacional), 0,5 punts percentuals més que un any abans i la proporció més alta des del març del 2015.

Segons el Monitor Adecco d'Oportunitats i Satisfacció en l'Ocupació, si es posen les taxes d'atur espanyola (14,1%) i catalana (11%) en el context europeu (6,4%), es fa evident que, si bé hi ha una millora innegable en tots dos casos, és ampli el marge de millora que queda per davant. A Catalunya, el col·lectiu d'ocupats en llocs de treball qualificats ha guanyat 1,3 punts percentuals, quedant en un 36,6%, el valor més alt en 20 anys i el tercer més gran entre totes les autonomies. És a dir, 1 de cada 3 catalans té una ocupació qualificada. A la regió, el col·lectiu d'ocupats en feines d'alta qualificació ha crescut un 2,3% interanual (enfront de l'+ 3,2% nacional).

En canvi, la quantitat d'ocupats a la resta d'ocupacions ha crescut un 2,7% interanual, gairebé el doble que la mitjana espanyola (+ 1,5%). En l'últim trimestre, el nombre de vagues ha crescut a Catalunya un 28% interanual, de manera que s'ha arribat a 14,5 vagues per cada 100.000 empreses. No obstant això, a el tancament de l'any passat, s'explicaven a la regió catalana 52 participants en vagues per cada 10.000 ocupats, xifra que supera en un 24,8% el nombre de vaguistes de fa un any.