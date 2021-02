Eduard porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a la Linterna Catalunya les novetats de la setmana.

Xiaomi revela un sistema de càrrega sense fil capaç de funcionar a diversos metres de distància



El fabricant xinès ha anunciat la tecnologia Mi Air Charge, un sistema de càrrega sense fil a distància i amb una potència de 5 W per aparell i "un radi de diversos metres" si s'usa amb un únic dispositiu. Xiaomi afirma que Mi Air Charge pot carregar "múltiples dispositius" al mateix temps, tots ells a 5 W, encara que en aquest cas no s'especifica l'abast.

Segons assegura Xiaomi, en el futur veurem tot tipus de dispositius compatibles amb Mi Air Charge. Entre ells veurem no sols telèfons, sinó també rellotges, polseres i un altre tipus de wearables



WhatsApp Web començarà a exigir identificació biomètrica per a millorar la seguretat



WhatsApp reforçarà pròximament la seguretat del seu client web amb l'ús de protecció biomètrica, al llarg de les pròximes setmanes desplegarà un nou sistema d'inici per a tercers dispositius que requerirà una autenticació addicional al marge de l'habitual codi QR per a establir l'enllaç entre dispositius.

El propòsit d'aquesta mesura, aclareixen des de WhatsApp, és evitar que una persona amb accés al nostre telèfon pugui aprofitar un descuit per a visualitzar o descarregar les nostres converses usant una sessió en el seu propi PC.



L'Associació Consumidors demana que s'investigui a Nintendo a nivell europeu per el “Joy-Amb Drift”



el conegut com Joy-Amb Drift és un problema que presenten els comandaments de Nintendo Switch que es produeix quan el perifèric detecta i executa un moviment que no existeix. La fallada va aparèixer poc després del llançament de la consola i Nintendo l'ha reconegut i demanat disculpes per això, però encara s'espera que presenti una solució.

Ara des d'Europa els consumidors demanen responsabilitats a la companyia, que als Estats Units té obertes demandes col·lectives per aquest mateix motiu.

La BEUC (Associació Europea de Consumidors) explica que té gairebé 25.000 queixes i la majoria (el 88%) de testimoniatges recollits de consumidors de tota Europa.

Diuen que el comandament Joy-Amb va presentar problemes durant els dos primers anys d'ús. L'associació ha presentat una queixa en nom dels països afectats, però en el text s'exigeix a la Comissió Europea una recerca a nivell europeu



Ikea i ROG llancen oficialment la seva gamma de mobiliari gaming



Suecs i taiwanesos s'aliaven amb el propòsit de crear un catàleg de mobiliari per a jugadors

el catàleg gaming està compost per més de 30 productes, incloent cadires Matchspel amb suport de malla (alguna cosa així com una versió avançada de la cadira Markus), catifetes de ratolí, anells de llum per a streaming, suports per a auriculars, panells perforats per a exposar peces i diversos tipus d'escriptori amb organització de cables i altres detalls.

Possiblement el producte més cridaner de la gamma és el escriptori Uppsel. Aquesta col·laboració amb ROG es pot trobar només com a estructura o en forma de moble complet, oferint una superfície de joc d'altura modificable usant un programador personalitzable a quatre nivells diferents. També posseeix un port USB per a facilitar la càrrega de telèfons, ratolins i altres dispositius.