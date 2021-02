Eduard porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a la Linterna Catalunya les novetats de la setmana.

WhatsApp limitarà les funcions de l'app si no acceptem les seves noves condicions



El mes de gener passat WhatsApp va actualitzar els seus termes d'ús, alguna cosa que no va estar exempt de polèmica. Tant que va haver de retardar la seva entrada en vigor fins al 15 de maig

Ara la companyia ha comunicat que si no acceptem les noves condicions de WhatsApp tindrem accés limitat a l'app. Segons WhatsApp, "durant un breu període, podràs rebre crides i notificacions, però no podràs llegir ni enviar missatges des de l'aplicació"

En les noves condicions d'ús i política de privacitat, WhatsApp exposa que permetrà a Facebook compartir i utilitzar les dades obtingudes de WhatsApp per a la resta dels seus serveis i propòsits.

Ara bé, cal tenir una cosa molt important en compte: això no aplica als països de la Unió Europea gràcies a la Reglament General de Protecció de Dades

WhatsApp exposa que: "no compartim dades per a millorar els productes de Facebook en la plataforma ni per a oferir anuncis més rellevants en Facebook"

Els missatges amb empreses. WhatsApp permet comunicar-se amb empreses, els perfils de les quals estan degudament senyalitzats en l'aplicació. que usen els serveis d'allotjament web assegurances de Facebook. Si ens comuniquem amb una empresa que usa aquests serveis, l'empresa "pot veure la informació que li estàs compartint i utilitzar-la per als seus propis fins de màrqueting, els quals podrien incloure l'ús de publicitat en Facebook"



Apple implementés desbloqueig facial amb màscara en la pròxima actualització de iOS



L'ús de la màscara ha provocat un inconvenient en els iPhone amb Face ANEU: l'autenticació. Apple està provant una nova manera de desbloquejar l'iPhone amb l'Apple Watch

iOS 14.5 obre la possibilitat al desbloqueig amb l'Apple *Watch en un telèfon amb Face ANEU

Face ANEU haurà de detectar una cara amb màscara, l'Apple Watch ha de tenir codi de desbloqueig habilitat, ha d'estar desbloquejat en la nina i trobar-se a prop. La conjunció de tot això permet una forma alternativa de desbloqueig amb seguretat.



Nvidia limitarà l'ús de la RTX 3060 per al minat de Ethereum i llançarà una targeta per a la mineria de criptomonedas



Nvidia ha anunciat que les GeForce RTX 3060 es posaran a la venda a la fi de febrer amb uns drivers dissenyats específicament per a detectar algorismes de minat de Cryptomonedas i reduir el ‘’*hash rate’’ al 50%.

D'aquesta manera el fabricant busca desincentivar la compra d'aquesta targeta gràfica per part dels professionals que es dediquen a aquesta labor.

En el seu lloc, Nvidia els oferirà un nou producte anomenat CMP (Cryptocurrency Mining Processor) destinat a la mineria de criptomonedes.



Els fabricants d'automòbils demanen a la Unió Europea que estableixi objectius vinculants per al desplegament de xarxes de càrrega



La ACEA (Associació Europea de Fabricants d'Automòbils) ha demanat a la Unió Europea que estableixi objectius vinculants per a la creació d'un milió de punts de càrrega públics per a cotxes elèctrics fins a 2024 i de tres milions fins a 2029

Els fabricants d'automòbils europeus estan impulsant la transició a la mobilitat elèctrica. Però l'èxit d'aquest enorme esforç es veu seriosament amenaçat pel retard en la instal·lació de la infraestructura de càrrega a la Unió Europea».



Xiaomi inicia nou projecte, i apunta al cotxe elèctric



Segons els mitjans xinesos, diverses fonts han declarat que el gegant tecnològic està planejant construir el seu propi automòbil

el projecte vagi a ser dirigit directament pel fundador i director executiu de Xiaomi, Lei Jun, atorga més credibilitat i possibilitats a la iniciativa.



Sony anuncia una nova versió de PlayStation VR per a PS5 que es connectarà amb un sol cable



Sony Interactive Entertainment ha confirmat que es troba treballant en una nova versió de PlayStation VR per a PS5 i ofert els primers detalls sobre el dispositiu, que no estarà disponible enguany