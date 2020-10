"La voz humana", de Pedro Almodóvar, és la pel·lícula que podria justificar un festival de cinema sencer

Aquestes son les pel.lícules que recomana, com cada divendres a La Linterna Catalunya, el Víctor Esquirol, crític de cinema de "otros cines europa".

"LA VOZ HUMANA"

Presentada en el Festival de Venècia i el Nova York Film Festival NYFF.



Una dona veu passar les hores al costat de les maletes de la seva examant (que vindrà a recollir-les, però mai arriba) i un gos inquiet que no entén que el seu amo li hagi abandonat. Durant els tres dies d'espera, la dona només ha baixat una vegada al carrer, per a comprar una destral i una llauna de gasolina.

"La voz humana", lliure adaptació del text original de Jean Cocteau, és una lliçó moral sobre el desig, no importa que el seu protagonista estigui a la vora de l'abisme. El risc és part essencial en l'aventura de viure i d'estimar.

"UNA VEZ MÁS"

Abril i Daniel no s'han tornat a veure des que ella es va anar a buscar treball a Londres i van trencar la seva relació sentimental.

Cinc anys després, i sense haver mantingut contacte des de llavors, Abril torna a Sevilla per al funeral de la seva àvia i tornen a trobar-se.

Junts recorren la ciutat de nou, recordant el que van tenir, la qual cosa van oblidar i el que podien haver estat. I quan ella s'adona que tira molt de menys a la seva família, els seus amics i a Daniel, comença a pensar a tornar definitivament a la seva casa i recuperar la seva antiga vida.

Una producció sevillana, amb música de bandes com The Milkyway Express, Dani Llamas, All La Glory o Maga.

"ANTOLOGÍA DE UN PUEBLO FANTASMA"

Simon Dubé mor en un accident de cotxe que té lloc en un petit i remot poble de Quebec de tot just 215 persones. Sorpresos, els habitants del poble procuren no parlar sobre les circumstàncies de la tragèdia.

El succés estripa a la família Dubé, i afecta psicològicament al batlle Smallwood, al costat d'un altre grup de vilatans que no saben què fer per a deixar enrere el succeït.

Mentre la gent tracta de digerir la desgràcia, una sèrie de persones desconegudes comencen a arribar al poble, al que poc més tard li acompanya una espessa boira. Qui són? Què està succeint?