Voluntaris netegen les platges catalanes. A Blanes s'han recollit més de 30 tones aquest cap de setmana

La Jornada de Neteja Ciutadana Solidària que s'ha organitzat aquest cap de setmana a Blanes s'ha considerat un èxit on han participat més de 1.200 voluntaris i voluntàries des de la primera hora del matí recollint els residus i sediments que el Temporal Glòria va anar dipositant al llarg del litoral blanenc. El Departament de Residus i Neteja de l'Ajuntament de Blanes va ser qui va organitzar la jornada, i des que la va comunicar, no van parar de rebre una allau de trucades i correus electrònics de ciutadans i ciutadanes del municipi. Hi ha hagut gent de totes les edats: des de nens i nenes fins a jubilats i jubilades. El gruix més important l'han configurat estudiants de diversos centres educatius públics i privats de Blanes, que han participat acompanyats del respectiu professorat. A banda d'escolars, també hi ha hagut molta presència de voluntaris i voluntàries que pertanyen al teixit associatiu del municipi: des d'entitats esportives i socials fins a associacions de veïns, passant per col·lectius prou singulars i de tota mena. A cada grup se'ls ha distribuït i assignat un tram de platja senyalitzat amb pilones, on els han estat acompanyant els respectius monitors i monitores i abans de començar, s'ha fet una breu explicació respecte al senzill procediment a seguir.

Els residus recollits s'han amuntegat en tres fraccions separades per poder reciclar posteriorment, les restes més nombroses: matèria orgànica configurada principalment per restes vegetals (canyes, fulles, troncs, branques, pinyes, etc.), i de l'altra la inorgànica dividida en envasos i resta. Se'ls ha remarcat que aquestes tres fraccions quedessin ben separades per poder-les reciclar posteriorment.

Parlem amb Àngel Canosa, alcalde de Blanes.