La violència de gènere augmenta un 24% a Catalunya en els darrers 4 anys

Entre el 2019 i el 2022 els fets delictius per violència de gènere a Catalunya han augmentat un 24%. Ens ho explica el Sergi Tor: “La guàrdia Urbana ja té un nou sistema per combatre aquesta xacra. Concretament a dues comissaries, la de Nou Barris i la de Ciutat Vella han habilitat espais perque hi hagi una millor disposició a l'hora de rebre a aquestes dones per posar la primera denúncia, un moment complicat per a elles. S'intenta minimitzar el que suposa entrar a una comissaria per denunciar que has estat víctima de maltractaments.” La Gemma Alonso és sots-inspectora de la Guàrdia Urbana de Barcelona, qui ha explicat a COPE com són aquests nous espais: “Són comissaries dissenyades per atendre millor a aquestes víctimes. S'han dissenyat uns espais amables, que ajudaran a rebaixar l'angoixa d'aquestes víctimes i ajudaran també a la seva declaració. Són espais privats, no estaran amb la resta de ciutadans que vinguin a posar una denúncia. I podran venir acompanyats de familiars.” L'objectiu és extendre aquests nous espais, que de moment estan només a aquestes dues comissaries, per altre ,tant de la Guàrdia Urbana com de Mossos d'Esquadra. Sovint aquestes persones han d'anar acompayades dels seus fills, és una situació difícil i complicada. Sílvia Bautista és psicòloga i coordinadora de l'Associació de Dones Ca l'Aurèlia, entitat que lluita contra la violència de gènere, amb 25 anys d'experiència. La Sílvia ens parla de la dificultat d'aquesta primera denúncia : “Costa moltíssims. Hi ha molta por, molta vergonya, hi ha molta desinformació, i no és gens fácil. Es necessita molt suport, tant de l'entorn proper com de la societat·.