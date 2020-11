Vint anys de Tàrraco com a patrimoni mundial

Tenim una joia a Catalunya que es veu clarament i és Tàrraco, celebra els vint anys de patrimoni mundial de la humanitat, parlarem amb Hermán Pinedo regidor de patrimoni de l'ajuntament de Tarragona.



Felicitats per aquests vint anys de patrimoni mundial de la humanitat.

Hermán Pinedo: La felicitació va per la ciutat, perquè és una celebració que commemora un fet important per la ciutat què és aquesta declaració de patrimoni de la humanitat.

Fa la sensació que són pocs anys sent Tàrraco.

Hermán Pinedo: el reconeixement es va fer l'any 2000. Va arribar quan va arribar, però ara l'important és que siguem mantenint aquesta declaració i que siguem valorant el que tenim.

Com es va gestionar la petició per la declaració de patrimoni mundial de la humanitat?

Hermán Pinedo: va ser un moment molt emocionant per Tarragona. El moviment va néixer des de la ciutadania i el carrer. Va anar des de baix fins a les institucions que van ser les que van aconseguir aquesta declaració per tant va haver-hi molta il·lusió i participació.

La UNESCO ajuda a mantenir aquest patrimoni?

Hermán Pinedo: Econòmicament participem l'ajuntament, la Generalitat i l'estat.

Com celebrareu aquests vint anys?

Hermán Pinedo: Teníem pensat celebrar-lo d'una manera, però ara ho farem diferent per la situació de la covid-19. La celebració en l'àmbit popular o de carrer, explicarem com va ser el procés per triar Tàrraco com a patrimoni mundial de la humanitat a través de les xarxes o la nostra web.

Com es podrà seguir?

Hermán Pinedo: Ja poden seguir les xarxes socials i la web de Tarragona on anirem penjant tot. Hi haurà alguna sorpresa que altre.