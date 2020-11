Vint anys de l'estació espacial internacional. Per què es fa servir?

L'estació espacial internacional acaba de complir vint anys orbitant el nostre planeta a l'espai. Molts de nosaltres ens preguntem quina és la realment la seva funció, per resoldre aquest dubte i moltes altres preguntes tenim l'Antonio Bernal l'astrònom de l'Observatori Fabra.

Per què serveix aquesta estació espacial?

Antonio Bernal: és un laboratori bàsicament i en aquest laboratori es fan experiments de tota mena. És el laboratori més variat que existeix i que té l'home fins al moment, perquè poden fer experiments que van des de l'astronomia, biologia, mecànica, electricitat, medicina, es desenvolupen medicaments...

Quins experiments es poden fer a l'estació espacial que no es puguin fer a la terra?

Antonio Bernal: Perquè allà existeix la microgravetat, és a dir, que els cossos no pesen. L'estació espacial està girant constantment al voltant de la terra, aquest gir provoca una força cap enfora que compensa el pes dels cossos i això fa que no pesin res. Llavors és com si no hi hagués gravetat, i per aquest motiu es poden fer una mena d'experiments que es comportarien diferent en un lloc amb gravetat.

És curiós que països que tenen discrepàncies polítiques i després cooperin tots junts per construir una estació espacial.

Antonio Bernal És un exemple del que es pot arribar a fer quan es vol cooperar. El mèrit és molt gran i és un exemple per la humanitat.

L'estació espacial té una vida llarga com en el seu dia va tenir la MIR?

Antonio Bernal: La MIR tenia una altra tecnologia més antiga i es va quedar ràpidament obsoleta. Aquesta com es va millorant cada dia, podria viure més anys.

Tot varia amb el finançament, però de moment està assegurada fins al 2024 i segurament que per molts anys més.

Tots aquests experiments són aplicables a certs avantatges a la terra.

Antonio Bernal: És clar, en biologia es fan experiments amb la mosca de la fruita, amb animals, amb plantes...no fa molt va aparèixer en els medis que s'havien menjat els primers enciams cultivats a l'espai.