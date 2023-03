“Viaje de vida y vuelta”, el nou disc de Andrés Suárez

Andres Suárez está en plena forma y con ganas de comerse el mundo con su nuevo disco, que pronto vendrá a presentar al Palau de la Música de Barcelona. Ha pasado por los micrófonos de La Linterna para decirnos “Ha habido una pandemia, y casi no lo cuento. Sobreviví. Y por eso el disco se llama “Viaje de vida y vuelta”. Lo quiero apostar todo a la vida, todo a este disco. Yo no sé los demás... pero yo más tragedias no las soporto. No aguanto más dolor, más mala leche, más noticias tristes... y en este disco quiero reflejar que pese a quien pese soy muy feliz. Me apetece mucho vivir, y aquí estoy”. Hace 2 años Andrés llegó a borrar y a reescribir 60 canciones que tenía escritas, para un disco que iba a salir justo cuando se desató la pandemia: “sí, es verdad, lo hice. Fueron muchas ideas que se borraron, eran canciones que hablaban de adiós, de despedida, de muerte, de gente que no está... Yo hablaba de eso. Pero llegó un momento en que vuelvo al estudio y borro esas canciones porque quiero hablar de la vida. Y creo que fue un acierto”. En este nuevo disco Andrés Suárez nos sorprende con canciones como “Será”, que ha sido el primer single, pero tambíen temas como “por no decir tu nombre”, una canción que habla sobre las redes sociales y de cómo mucha gente insulta y agrede a través del anonimato: “A mi me encanta no ser psicólogo ni sociólogo, porque no sé qué le pasa a esta gente tan malvada por la cabeza. Pero lo que más me gusta es darles flores. Las flores que no les han dado. Darles el amor que no les dieron. Decirles que voy a jugar en el recreo con ellos todo lo que ellos no han jugado. A mi ya no me duele que alguien anónimo me diga lo que sea. Eso no me afecta. Pero si me afectan todas las noticias sobre bullying, sobre suicidios de adolescentes, problemas de salud mental que general estos cobardes a quien pueden hacer daño. Y hoy en día se puede ser totalmente impune y decir lo que sea en una red social. Y eso me parece que deberíamos revisarlo”.