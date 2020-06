Veïns reclamen que Barcelona reobri el trànsit a Via Laietana amb la finalització de l'estat d'alarma

Associacions de veïns del districte de Ciutat Vella de Barcelona han reclamat que l'ajuntament de la ciutat reobri el trànsit a la Via Laietana aprofitant la finalització de l'estat d'alarma.

Les associacions de barri asseguren que l'impacte de la mesura és "molt elevat" i té un benefici que, al seu parer, "a nivell pràctic sembla gairebé inexistent" tant per a veïns com comerciants i restauradors.

"No volem ser una reserva ni un 'gueto' de Barcelona", es queixen en un comunicat signat per diverses organitzacions de veïns i comerciants de barris del centre de Barcelona, on remarquen que el tancament de la via "és de tot innecessari".

A més, assenyalen que en tallar-hi el trànsit "s'anul·la la connexió" de la Via Laietana amb la resta de la ciutat i barris com la Barceloneta, el Gòtic o Sant Pere i Santa Caterina "queden aïllats".

Al manifest també es queixen que la decisió de l'Ajuntament va ser presa de manera "centralitzada, sense espai de consulta ni consens", i denuncien que se'ls va comunicar "sense antelació i sense cap tipus de consideració" respecte al moment "crític" que viu el centre. En aquest sentit, detallen que un 25% dels comerços del barri han hagut de tancar definitivament.

"Portem molts mesos sofrint l'impacte econòmic, primer les manifestacions de l'1 d'octubre que va allunyar a la gent del centre de la ciutat i després la pandèmia que ens ha confinat." ens explica Gonzalez, president de l'associació de veïns i comerciants de la Via Laietana,

"Cal fer el que sigui per a recuperar l'activitat econòmica i el que no cal fer és aïllar el barri, al contrari, cal obrir-lo més que mai." Conclou.