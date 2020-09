Veïns i comerciants del Gòtic protesten perquè les festes de la Mercè obvian el seu lloc d'origen

Les entitats veïnals i comercials fan pública una protesta conjunta per posar de manifest què per les Festes de la Mercè, no hi haurà cap activitat de cultura popular ni de cap mena programada a l’espai del barri Gòtic.



Les entitats comparteixen i donen suport al fet de descentralitzar activitats per tal que arribin a altres barris de Barcelona, ara bé “no compartim de cap manera que en aquest repartiment se’ns ignori com a barri. Enguany, les colles Geganteres, els esbarts dansaires i altres espais socioculturals nascuts o arrelats al territori, no actuaran als nostres carrers. Els nostres veïns i veïnes queden privats d’una expressió de Festa Major i de cultura popular que els hi és pròpia.” ens explica Eva, portaveu de la plataforma veïnal Fem Gòtic, a La Linterna Catalunya.

El veïnat del barri on es van recuperar la Festa Major al voltant de la Basílica de la Mercè, haurà d'anar a altres barris a veure els seus Gegants, perquè al Gòtic no en faran. A tall d'exemple: El Gegants del Pi (Gòtic) actuen a Raval. Els Gegants de la Ciutat (Gòtic) actuen al Guinardó. El Gegants Pl. Nova (Gòtic) a Raval. Els Gegants de Sant Jaume (Gòtic) al Parc Güell. Els del Casc Antic a Nou barris.

I una altra trobada Gegantera a les Corts, però cap al Gòtic. Aquesta decisió s’aplica en un moment on seria desitjable consolidar la vinculació de la xarxa veïnal ja resident i promoure l’afecció de la resta de ciutat cap al seu centre històric, aprofitant el descens del turisme i de visitants al centre.

També cal considerar l'impacte econòmic negatiu que aquesta decisió implica sobre el comerç del barri. A la zona més perjudicada per la pandèmia Covid, se li retiren ara els recursos socials i culturals que li són propis.