La variant XE de la Covid, la més transmissible fins ara

La variant XE de la Covid ja està sota investigació de la Organització Mundial de la Salut. Aquesta nova variant ha fet crèixer el nombre de casos de Covid en alguns indrets. Avui en parlem amb l'epidemiòleg i investigador de l'Institut de Salut Global, el doctor Quique Bassat, que ens explica el que se sap d'aquesta variant : “Tot el que sabem són especulacions, no tenim informació detallada. Si se sap que és una combinació, una barreja, de la variant òmicron tradicional i de la variant òmicron sigilosa, i s'especula que podria ser una mica més infecciona que aquestes dues variants per separat, però encara no sabem si té alguna altre característica que la faci més perillosa o diferent que altres variants que coneixíem fins ara. L'hem detectat, i ha passat a ser una de les variants sota investigació, que és el nivell més alt de vigilància que té qualsevol nova variant que es troba, però de moment estem vigilant i monitoritzar què està causant. Els sistemes de vigilància hauran de continuar durant molt de temps, per veure si apareix alguna variant molt més perillosa, i això és una cosa normal que es fa amb les malalties infecciones. De moment no existeix cap variant que evadeixi les vacunes, tenim molta sort perquè les vacunes, fins i tot les inicials, protegeixen molt i molt bé contra la malaltia greu, que és el que ens interessa més evitar. Sabem que les vacunes no protegeixen tant bé contra la infecció, i això és un mal menor amb el que hem de conviure, però si sabem que protegeixen contra la malaltia greu, contra el perill de morir-se, i això és el més important. Crec que avui estem amb una nova fase, que convivim amb la Covid, hem d'acceptar i assumir que seguirà havent una certa transmissió, però com a societat estem molt ben protegits gràcies a les vacunes i gràcies també a la immunitat natural que hem adquirit.