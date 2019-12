On es van encendre les primeres bombetes de Nadal de la historia?

Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

-Quin és l'origen del terme ‘chachi’?

Curiosament a Espanya, i concretament a la província de Cadis, hi ha qui defensa que el cognom Churchill va servir per a donar origen al conegut terme chachi, utilitzat col·loquialment per a indicar que alguna cosa, persona o situació és del nostre grat, estupenda i fins i tot molt bona. Per exemple, “Aquest programa és chachi” o “El meu llibre de política és chachi” .

-D'on sorgeix l'expressió ‘entrar amb el peu dret’?

L'expressió ‘entrar amb el peu dret’ s'utilitzar per a assenyalar que alguna cosa s'ha començat positivament o que algú nou que acaba d'arribar ho ha fet de manera correcta, afortunada i sense problemes.

Originàriament l'expressió prové del món eclesiàstic i més concretament dels antics missals que indicaven que el sacerdot havia d'accedir a l'altar fent el primer pas amb el peu dret.

-On es van encendre les primeres bombetes de Nadal?

Es tracta d'un dels primers motius nadalencs que sol col·locar-se als carrers i comerços de moltes poblacions. En arribar primers de desembre nombrosos són els llocs que fan l'encesa oficial de les llums de Nadal, donant el tret de sortida al període de compres nadalenques.

Les primeres llums de Nadal van aparèixer tan sols tres anys després que Thomas Edison patentés el llum incandescent de filament de carboni que amb èxit comercialitzaria i que nosaltres coneixem com a bombeta (a pesar que és de sobres conegut que l'invent de la bombeta li ho devem en realitat a Joseph Wilson Swan, encara que per llarg temps se li va atribuir a Edison).