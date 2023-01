Valls celebrarà la Gran Festa de la Calçotada el diumenge 29 de gener

La Gran Festa de la Calçotada de Valls se celebrarà, com és tradicional, l’últim diumenge de gener, és a dir, el 29 de gener del 2023.

La Comissió organitzadora de la Festa de la Calçotada es mostra esperançadora i optimista i espera poder realitzar una festa lluïda i plena, amb un programa d’actes tradicionals, festius i amb concursos relacionats amb el món del calçot: cercaviles; demostracions de coure calçots a la graella; mercat de la calçotada; concursos de cultivadors de calçots, d’elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots; degustació popular…

La cita anual, coneguda arreu, és una de les festes gastronòmiques de Catalunya més importants i amb més afluència de visitants. El 2022, després de la pandèmia, vam poder celebrar amb gairebé absoluta normalitat, una diada festiva, tradicional i promocional entorn del calçot i de la calçotada. La festa impregna els carrers i places de Valls d’un ambient ple de tipisme.





A Valls, ciutat d’origen de la calçotada, fa més de cent vint anys que fem calçotades

Des de finals del segle XIX, la tradició calçotaire ha anat passant de generació en generació i, per això, Valls és coneguda arreu com la capital del calçot. La calçotada, un àpat basat en el calçot, la salsa i els complements, mou cada temporada visitants entre els mesos de novembre a abril, fet que evidencia l’arrelament d’aquesta festa gastronòmica tan típica i popular a casa nostra.

L’Àrea de Valls és terra de calçots

Des d’aquesta posició, la ciutat i la comarca estaran orgullosos d’oferir, un any més, la Gran Festa de la Calçotada. Tant els que ja coneixeu els trets de la menja com els que encara no l’heu tastada, si us apropeu a Valls el diumenge 23 de gener, haureu fet el primer pas per quedar-vos enganxats a aquesta tradició.

De novembre a abril, qualsevol dia, us podeu acostar a l’Àrea de Valls a degustar l’autèntica calçotada.