La Vall d'Hebron descobreix un mecanisme de transmissió del SARS-Cov-2

Des de l'inici de la pandèmia han sorgit diverses variants del virus SARS-CoV-2: Alfa, Beta, Delta, Òmicron... una darrera l'altre s'han anat convertint en dominants. Són variants que apareixen a conseqüència del procés de mutació que té lloc quan es replica o copia el genoma viral, i la variant que s'imposa és aquella que té un avantatge biològic sobre la resta. Per aumentar la seva transmissibilitat, un estudi realitzat per l'Hospital de la Vall d'Hebron ha vist que el virus es beneficia d'un mecanisme per produir o deixar de produir genomes defectius, és a dir, genomes que perden part del seu material genètic. Els investigadors han estudiat les variants majoritàries en cada onada des de l'inici de la pandèmia fins ara. “Aquest mecanisme de genomes defectius permet al virus fer una infessió més lleu, o inclús asimptomàtica, i llavors els símptomes es manifestes més tard o no requereixen atenció mèdica. En aquesta situació, la persona pot abaixar la guàrdia i això afavoreix la transmissió del virus entre les persones més pròximes”, explica el Dr. Josep Quer, investigador principal del grupo de Malalties Hepàtiques del VHIR. “El que pot ser un avantatge per a una vatiant per imposar-se a altres, por ser un desavantatge quan canvien les condicions epidemiològiques”, ha afegit. Amb l'arribada de la variant Òmicron, el treball va mostrar que el virus també presentava genomes defectius, la qual cosa la fa més semblant a les variants de l'inici de la pandèmia que no pas a la variant Delta.